Заваленный мусором дом обнаружили в Петрозаводске

Сотрудники городской администрации обнаружили на территории одного из частных домов на Перевалке склад мусора и легковоспламеняющихся бытовых отходов.

Территория дома на улице Плеханова в Петрозаводске оказалась завалена бумажными коробками, деревянными ящиками, оконными рамами, поддонами, обрезками линолеума и другим мусором. В администрации города посчитали, что подобный склад нарушает требования пожарной безопасности.

Надзорные органы вынесли виновникам предостережение о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба администрации города