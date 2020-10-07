07 октября 2020, 12:11
Заваленный мусором дом обнаружили в Петрозаводске
Надзорные органы вынесли виновникам предостережение
Сотрудники городской администрации обнаружили на территории одного из частных домов на Перевалке склад мусора и легковоспламеняющихся бытовых отходов.
Территория дома на улице Плеханова в Петрозаводске оказалась завалена бумажными коробками, деревянными ящиками, оконными рамами, поддонами, обрезками линолеума и другим мусором. В администрации города посчитали, что подобный склад нарушает требования пожарной безопасности.
Надзорные органы вынесли виновникам предостережение о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности.
Фото: пресс-служба администрации города