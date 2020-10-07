Исполнилось 95 лет со дня рождения Федора Терентьева

4 октября исполнилось 95 лет со дня рождения Федора Михайловича Терентьева - выдающегося карельского лыжника, чемпиона зимних Олимпийских игр 1956 года в Кортина д'Ампеццо. Это первый житель Карелии, которому удалось прославить не только наш регион, но и нашу страну.

В рубрике "Старый город" мы рассказываем зрителям об истории Петрозаводска и Карелии - кратко и доступно. Чтобы связаться с авторами — пишите в группу телеканала "Ника Плюс" в социальной сети "ВКонтакте"