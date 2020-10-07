На канале «Рен-ТВ» покажут новую телепрограмму о Карелии

В октябре на канале «Рен-ТВ» выйдут новые выпуски трэвел-шоу «Невероятно интересные истории» с экстремалом Алексеем Корзинным, сообщает Сетевое издание «Tverigrad.Ru»

Мы снимали по 12 часов в день. На самом деле, это очень тяжёлая работа, она больше походит на работу каскадёров. У нас были определённые сюжеты, которые необходимо было отыгрывать. Я совершал сплавы по бурным рекам, приходилось выпрыгивать из рафта. Меня даже выстреливали из рогатки в сторону финской границы,

— делится Алексей.

Путешественника прикрепляли на специальный конструкцию , а затем выстреливали на высоту 70 метров. «Всё, что вы увидите в передаче, я испытал на себе», — добавил путешественник.

Ведущий ТВ-шоу на экране всегда бодр и весел, но, по словам Алексея Корзина, на съёмках он подвергается серьезным нагрузкам. «За неделю в Карелии я похудел на 3 килограмма», — сказал Алексей. Повторение некоторых подвигов телезвезды может стоить жизни.

Ведущему довелось выйти в море на бригантине, которая принимала участие во множестве полярных экспедиций. Тверской путешественник забрался на верхушку мачты, откуда обозревал завораживающую красоту Онежского озера. Оно славится многочисленными заповедными местами, необыкновенно чистой и прозрачной водой. На берегах Онего, заселённых с глубокой древности, сохранилось немало исторических памятников.

Съёмочная группа посетила зоокоплекс «Три медведя». Он находится примерно в 70 километрах от Петрозаводска. Этот зоокомплекс приютил большое количество диких животных с несчастной судьбой, которым грозила смерть, в основном от рук человека: волков, лис, лосей, леопарда, енотов, разных птиц….

Директор этого комплекса, чтобы спасти лосёнка, ехал за ним более тысячи километров на Кольский полуостров, представляешь?! Там проходит реабилитацию филин, на которого напали вороны, лисёнок с тяжёлой болезнью лап, животные, которые снимались в кино или выступали в цирке вызывали восхищение зрителей, а потом оказались никому не нужными…В общем, огромное количество разных историй,

— продолжает Алексей.

Алексей Корзин познакомился с автором одного из самых необычных арт-проектов Карелии архитектором Сергеем Гапановичем. Этот человек создал недалеко от Петрозаводска «Долину зайцев». Проект не имеет аналогов в мире. Сергей Гапанович высек на отвесной гранитной скале несколько сотен зайцев, закрыв произведением искусства надписи вандалов. Ушастые зверьки уже два года радуют глаз проезжающих мимо автомобилистов, которые разглядывают сидящих, стоящих, прыгающих животных.

Я тоже вырезал болгаркой зайца и дал ему имя «Мелюзга». Но он получился больше похожим на хомяка, чем на зайца. А после мы устроили покатушки на багги в песчаном карьере,

— добавил путешественник.

Новые серии программы «Невероятно интересных историй» выйдут на РЕН ТВ уже в конце октября.