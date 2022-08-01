Жители Карелии на зарплату могут купить более 900 литров бензина

В рейтинге доступности бензина Карелия заняла 26 место. Аналитики РИА Новости пересчитали, сколько литров топлива можно купить на ежемесячную среднюю зарплату. Оказалось, что на среднемесячную зарплату жители нашего региона могут позволить себе всего 934 литра 92-го бензина. При этом для расчета бралась цена топлива в июне, тогда бензин стоил 47,65.

В лидерах рейтинг – Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. Жители этих регионов могут купить более двух тысяч литров топлива. Третье место у Чукотки, здесь жители могут позволить себе 1920 литров.

Хуже всего ситуация с доступностью бензина, согласно выводам исследования, складывается на Северном Кавказе. Так, в Ингушетии местные жители могут купить всего 570 литров бензина, в Кабардино-Балкарии – 586, в Чечне – 587 литров.

Самый дорогой бензин нашли в Магаданской области - литр АИ-92 здесь стоит 61,6 рубля, а самый дешевый - в Челябинской области - 43,5 рубля. Эксперты отметили, что в этом году цены на бензин в России оставались стабильными. С января 92-й бензин в целом по стране подорожал всего на 0,5%. (фото unsplash.com, Dawn McDonald)