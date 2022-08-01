01 августа 2022, 10:58
Циклон «Фрида» принесет сильные дожди в Карелию
К середине недели в Петрозаводске заметно потеплеет
Южный циклон «Фрида» принесет в южные и центральные районы Карелии сильные дожди 2 августа. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
Осадки распределятся неравномерно. Больше всего их ожидается в районе Ладожского озера - там выпадет до 40 миллиметров осадков. В Петрозаводске прогнозируется 10-12 миллиметров.
Начиная с 3 августа влияние на погоду начнет оказывать антициклон. В этот день в столице Карелии потеплеет до +23 градусов, а 4 августа - уже до +26. Фото: unsplash.com