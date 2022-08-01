Циклон «Фрида» принесет сильные дожди в Карелию

Южный циклон «Фрида» принесет в южные и центральные районы Карелии сильные дожди 2 августа. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Осадки распределятся неравномерно. Больше всего их ожидается в районе Ладожского озера - там выпадет до 40 миллиметров осадков. В Петрозаводске прогнозируется 10-12 миллиметров.

Начиная с 3 августа влияние на погоду начнет оказывать антициклон. В этот день в столице Карелии потеплеет до +23 градусов, а 4 августа - уже до +26. Фото: unsplash.com