Продажу билетов на поезда через Петрозаводск временно приостановили

Пассажиров предупредили о приостановке продажи билетов на ряд поездов этой осенью, следующих через столицу Карелии.

Из-за производства путевых работ продажу билетов на некоторые поезда временно закрыли. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».

В частности, приостановлена продажа билетов:

№ 15 Мурманск - Москва отправлением из Мурманска с 22/10 по 31/10, с 8/11 по 12/11;

№ 16 Москва - Мурманск отправлением из Москвы с 24/10 по 3/11, с 10/11 по 15/11, в т.ч. на беспересадочные вагоны пор НР 34, 33 Псков/В. Луки отпр из Пскова и В.Лук 23, 25, 27, 30/10, 1, 10, 13/11;

№ 17 Петрозаводск - Москва отправлением из Петрозаводска с 23/10 по 2/11, с 9/11 по 14/11;

№ 18 Москва - Петрозаводск отправлением из Москвы с 24/10 по 2/11, с 10/11 по 14/11, в т.ч. беспересадочные вагоны Москва - Петрозаводск отпр из Москвы Окт 28/10;

№ 120 Белгород - С.-Петербург отправлением из Белгорода с 23/10 по 2/11, с 9/11 по 14/11, в т.ч. беспересадочные вагоны Белгород – Мурманск отпр из Белгорода с 23/10 по 2/11, с 9/11 по 14/11, из Мурманска с 22/10 по 31/10, с 8/11 по 12/11;

№ 147 Мурманск – Адлер/Новороссийск отправлением из Мурманска 29/10, 12/11;

№ 148 Адлер - Мурманск отправлением из Адлера 26/10, 9/11;

№ 159 Петрозаводск - Москва отправлением из Петрозаводска с 23/10 по 2/11, с 9/11 по 14/11, в т.ч. беспересадочные вагоны Рускеала – Москва со ст. Рускеала с 23/10 по 2/11, с 9/11 по 14/11;

№ 160 Москва-Петрозаводск отправлением из Москвы с 24/10 по 2/11, с 10/11 по 14/11, в т.ч. беспересадочные вагоны Москва – Рускеала отпр из Москвы с 24/10 по 2/11, с 10/11 по 14/11. (фото «Петрозаводск говорит»)