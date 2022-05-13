Жители Карелии могут попасть на «ночные» экскурсии

Акция «Ночь музеев» состоится в нескольких учреждениях культуры региона. 20 и 21 мая посетителей ждут в Доме Кантеле, Музее Карельского фронта и в музее Шелтозера (6+). На платных мероприятиях можно будет воспользоваться Пушкинской картой.

В старинном вепсском селе акция пройдет 20 мая с 17:00 до 22:30. В этот день посетители смогут побывать на нескольких выставках, а также принять участие в интерактивных заданиях. На площадке «А ты знаешь, что это наша традиция?» можно познакомиться с местными мастерами и ремесленниками. Кроме того, будет проведен и семейный квест «Mäne da tunde. Познаем свое село». Участники на улицах населенного пункта с помощью маршрутного листа узнают интересные факты и выполнят несложные задания. Завершится акция мастер-классом «Лыковое счастье» и традиционным творческим вечером.

В Музее Карельского фронта бесплатно посетить постоянную экспозицию можно будет 21 мая с 16:00 до 22:00. Самых юных гостей ждут мастер-классы. Посетителей постарше приглашают на интерактивное мероприятие «Полевая связь Карельского фронта» (6+). Можно будет принять участие в военно-исторической настольной игре «Фронтовыми дорогами» (10+) и в других музейных бесплатных мероприятиях.

Также 21 мая в Доме Кантеле с 17:00 проведут экскурсии в мастерской народного костюма и мастерской национальных инструментов. Мероприятие пройдет с добавлением музыкальных и танцевальных номеров. А еще посетители смогут стать участниками акции «Народное кантеле». Ансамбль «Кантеле» обещает сделать эти часы для гостей интересными и незабываемыми. Фото: artmuseum.karelia.ru.