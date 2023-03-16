Жители Карелии хотят учиться онлайн, а их обманывают мошенники

Жителей Карелии предостерегли, под предложениями образовательных онлайн-курсов могут скрываться аферисты.

В региональном министерстве образования предупреждают о нескольких видах обмана. Так, граждане могут пройти образовательные курс, но его качество будет не на высоте. Другой вариант – человек перечислит средства за обучение, но ему откажут в услуге. В ведомстве предложили четыре шага, чтобы не стать жертвой коуч-жуликов.

Жителям республики советуют проверять подлинность образовательной лицензии. Наличие документа является обязательным для учреждений, которые предоставляют услуги дополнительного профессионального образования. Специалисты рекомендуют изучить варианты оплаты услуг, важное условие – указание банковского расчетного счета образовательной организации. Следует внимательно изучить договор. Насторожить должно оказание не образовательных, а посреднических услуг. Не лишне будет получить данные о владельцах сайта (если собственником сайта выступает обычный гражданин или ИП, то стоит задуматься над уровнем образовательного учреждения).

Наличие учебного плана, наполнение онлайн-платформы учреждения и обращение в службу поддержки клиентов учебного онлайн-курса также могут помочь избежать встречи с аферистами. // фото freepik.com