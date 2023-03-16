Мужчина не смог угнать машину у подростка, но все же стал уголовником

Молодой человек в Костомукше поставил машину на неохраняемую стоянку и не закрыл. Вскоре он заметил, что кто-то пытался угнать автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

Полицейским 18-летний автомобилист рассказал, что была не заперта водительская дверь, кожух рулевой колонки снят, провода отсоединены.

Оперативники выяснили, что на угон покушался 38-летний местный житель. Мужчина признался, что отдыхал с друзьями неподалеку от автостоянки, пошел в магазин и заметил, что у машины не закрыт багажник.

Решил прокатиться, попытался завести мотор, но не смог, поэтому ушел. Теперь ему придется ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело. // фото: AlekseiAntropov/ istockphoto.com