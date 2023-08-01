Жители Карели «вкусили» 10 тонн лета

Вторая клубничная ярмарка завершилась в столице Карелии. 17 фермером продали почти 10 тонн свежей клубники, сообщили в региональном минэке.

С 22 по 30 июля на набережной в Петрозаводске на ярмарке «Вкус лета» также продали 250 кг свежезамороженной перетертой клубники, 220 литров варенья и джема, 17 кг мармелада, пастилы и зефира и более 60 саженцев.

«Петрозаводск говорит» ранее рассказывал про эту ярмарку. // фото: Елена Малишевская