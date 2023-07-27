Средняя зарплата в Карелии превысила 66 тысяч рублей

Карелиястат представил данные о средней зарплате в республике в мае 2023 года. Доходы жителей Карелии продолжают расти, следует из данных статистики.

Так, в мае средняя зарплата в РК выросла до 66 182 рублей.

По сравнению с маем 2022 года зарплаты выросли на 11,8%. При этом реальный размер средней зарплаты, характеризующий покупательную способность, за год увеличился на 10%, отметили в ведомстве. // Фото «Петрозаводск говорит»