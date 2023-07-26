Карельские фермеры торгуют клубникой в центре Петрозаводска

Текст, фото: Елена Малишевская

Полтора десятка симпатичных домиков-палаток расположились в створе проспекта Ленина на набережной Онего. Удачное атмосферное место и для продавцов, и для покупателей. С 22 по 30 июля здесь проходит сельскохозяйственная ярмарка, главная тема которой – клубника. Впрочем, здесь можно найти и малину, и голубику, а также мармелад из клубники, пряники, сувениры и много чего еще.

Это уже вторая клубничная ярмарка только за июль. После первой, которая завершилась 10 дней назад, фермеры забросали главу региона просьбами провести еще. Оно и понятно, условия для участников ярмарки более чем привлекательные: за аренду места платить не надо, крыша над головой, дождь не страшен, расходы только на доставку продукции и зарплату продавца, все остальное – в доходы.

По информации организатора, центра «Мой Бизнес», в нынешней ярмарке участвуют 17 фермеров-клубничников, три производителя пищевой продукции с клубничной тематикой, пять ремесленников. Свои торговые палатки получили все, кто подавал заявки, отказа никто из фермеров не получил. Наоборот, приглашали большее количество производителей, но одни не приехали по причине плохого урожая в связи с погодными условиями, другие – из-за отдаленности районов (Пудож, Питкяранта).

Виданская клубника поражает своим размером и ароматом. Цена, правда, немаленькая – 400 рублей за литр (не путать литр с килограммом).

Клубнику из Крошнозера можно купить дешевле – 350 рублей за литр, но она и мельче виданской. Совсем мелкую – по 300 рублей – покупают на варенье.

Фермеры из Новой Вилги продают не только клубнику, но и голубику, и малину. Отборные крупные ягоды. У них же за 200 рублей можно купить клубничный кустик в горшке – поставил на подоконник, вот тебе и цветы, и ягодки.

Хозяйство из Олонца привезло сразу и свежую клубнику, и варенье из него. Не хочешь стоять на кухне и снимать пенку – купи готовую банку.

Петрозаводское предприятие «Карельский пряник» главную тематику ярмарки поддержало клубничным вареньем. Но, кроме него, предлагает и маринованные грибы, и сосновый мед, и травяной чай, и собственно пряники.

Ремесленники Елена и Виталий Герасимовы – это семейный подряд по производству сувенирной продукции. Виталий занимается кожевенными работами, Елена отвечает за красоту и вышивку. Браслеты с шунгитом, самотканые пояса, кошельки, сумочки, брелоки «с морошкой» – если вы все это любите и цените, то вам к Герасимовым.

Татьяна Чванова открыла в себе талант художницы и мастерицы 15 лет назад. За это время создала массу красивого. Продает свои авторские игрушки и поделки вместе с грозным псом Сапфиром.

Ну и, конечно, какая ярмарка без пирогов? Карельский кооперативный техникум не оставит посетителей ярмарки голодными.

Ярмарка, которую организаторы назвали «Вкус лета», оставляет очень приятное впечатление. Все путешественники знают, что в каждом уважающем себя туристическом городе – Праге, Кракове, Венеции, других – на главных площадях разворачиваются вот такие мини-базары. Там продают что-то вкусное, отличающее этот город от всех остальных, и что-то красивое – на память о посещении. А Петрозаводск ведь стремится к званию уважающего себя туристического города? Значит, такие ярмарки должны быть чаще, если не постоянными.

Кстати, о фермерах: сколько точно в Карелии хозяйств, занимающихся выращиванием клубники, неизвестно. По крайней мере, нам добыть такую цифру не удалось. В минсельхозе и в минэкономразвития знают только тех, кто обращается к ним за помощью – грантами, субсидиями, возмещением расходов и прочим. Таких фермеров в республике более пятидесяти. Хотите познакомиться с их продукцией, пообщаться на тему саженцев, сорта ягод и рецептов варенья – приходите на ярмарку до 30 июля включительно.