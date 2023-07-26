Карельские заключенные произвели ламп на 44 млн рублей

За полгода в карельских колониях произвели, оказали услуг и выполнили работ на 130 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСИН по Карелии. В лидерах – электротехническая отрасль, изготовление мебели, швейное производство и камнеобработка.

В ИК-1 и ЛИУ-4 произвели уличное, промышленное и внутреннее освещение на 44 млн рублей. Ассортимент будут расширять.

Производство пиломатериалов, детской и офисной мебели, сувенирных изделий в четырех учреждениях УФСИН составило 25 млн рублей. На аналогичную сумму выпустили продукцию швейные цеха в трех карельских колониях.

В ИК-7 и ИК-9 произвели продукцию камнеобработки (ритуальные, строительные и банные изделия из природного камня) на 14 млн. // фото unsplash.com/Matthew Ansley