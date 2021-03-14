Жителей Петрозаводска приглашают спеть по-французски

ПетрГУ проводит очередной, пятый, конкурс исполнителей песни на французском языке «C'est une chanson qui nous ressemble...».

В этом году творческое состязание пройдет в онлайн-формате с 15 марта по 12 апреля. Заявки принимаются до 29 марта.

С 30 марта по 10 апреля жюри оценит представленные на конкурс видео и выставит свои оценки. 12 апреля результаты конкурса (победители в двух номинациях) будут опубликованы на сайте ПетрГУ. Победители будут отмечены дипломами.

В конкурсе могут принять участие сольные исполнители, творческие объединения, студии и коллективы Петрозаводска. Состязание проводится в двух номинациях: среди вокалистов до 16 лет и старше. Участники должны исполнить любую (на свой выбор) песню на французском языке.

Все подробности о конкурсе размещены на сайте Петрозаводского государственного университета. // Фото: syktsu.ru