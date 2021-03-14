В Петрозаводске пройдет любительский поэтический конкурс

В рамках Всемирного дня поэзии Петрозаводский Культурно-досуговый центр объявляет приём заявок на поэтический конкурс «Сердце открыв стихотворному чуду...». Авторам предлагается представить стихи собственного сочинения. Участвуют дети (6+), молодёжь и взрослые!

Участникам необходимо продекламировать выбранное членами жюри стихотворение перед зрителями и членами жюри (допускается чтение с листа). Тема – свободная.

Финал конкурса, выступление и награждение победителей состоится 21 марта в 18.00, Арт-зал культурно-досугового центра (Берёзовая аллея, 31).

Участие бесплатное. Приём заявок продлён до 17 марта! Страничка конкурса в соцсети https://vk.com/kdc_drevlanka