Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах и ленте «Трудно быть богом»

На 87 году жизни умер советский и российский композитор, народный артист РФ, Виктор Лебедев.

Автор музыки к нескольким десяткам кинофильмов, в том числе к картинам «Гардемарины, вперед!», «Ищите женщину», «Небесные ласточки», «Будьте моим мужем», «Трудно быть богом», скончался утром 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга. Отпевание композитора пройдет 16 марта в Спасо-Преображенском соборе.

Среди творческого наследия композитора - оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра. Виктор Лебедев более 60 лет работал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры, был деканом факультета. (фото nevnov.ru)