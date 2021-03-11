Отреставрированную церковь XVII века в Типиницах откроют летом

Деревянный храм великомученицы Варвары в деревне Типиницы обещают открыть летом этого года, сообщает ТАСС ссылаясь на слова начальника управления по охране объектов культурного наследия региона Юлии Алиповой.

В этом году снимут леса. Полностью завершение работ у нас планируется к началу лета,

– заявила Алипова.

По ее словам, выполнено уже 90% запланированных работ, установлены кресты. Теперь нужно сделать так, чтобы церковь стала действующим храмом.

Надо разместить там иконостас - будет ли он временный или это будет набор икон - в зоне ответственности прихожан, которые будут ее использовать. Проводился соцопрос среди заонежан, люди ждут, чтобы храм скорее открылся, в том числе как объект совершения богослужения,

– добавила Алипова.

Реставрация Варваринской церкви началась в 2015 году, но два первых подрядчика не справлялись с задачами, в том числе не проводили консервацию на объекте для защиты конструкций от разрушения. Ход восстановления храма раскритиковал Совет по культуре и искусству при президенте РФ.

Третья компания – архитектурно-реставрационный центр «Заонежье», занимавшийся реставрацией Преображенской церкви в Кижах, приступила к работам в качестве субподрядчика в 2019 году.

Варваринская церковь построена в 1656 году и является одним из старейших шатровых храмов в Заонежье. Перед началом реставрационных работ ее состояние оценивалось как аварийное.

Фото с сайта nevnov.ru