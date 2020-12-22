Жителей Петрозаводска приглашают провести каникулы в стиле ЗОЖ

Лига здоровья нации приглашает всех петрозаводчан и гостей города встретить Новый год активно, с пользой для здоровья, сообщает городская администрация.

С 24 декабря по 14 января на территории России пройдет акция «Всей семьей на маршрут здоровья». Для участия в ней необходимо скачать на телефон бесплатное мобильное приложение для подсчёта шагов «Человек идущий», зарегистрироваться как команда (от трех человек) и в течение всех праздников гулять на свежем воздухе включив приложение.

За учтенные шаги участникам акции будут начислены бонусы, которые превратятся в скидки на товары и услуги для здоровья. Самые активные семьи получат подарки. Главный приз – поездка на Алтай.

Подробности и приложение можно найти здесь

Фото с сайта ligazn.ru