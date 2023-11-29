Жителей Петрозаводска научат улучшать свои дома и дворы

Территориальное общественное самоуправление позволяет людям благоустраивать многоквартирные дома и дворы, парки и скверы. Для этого нужно знать механизмы взаимодействия с местными властями. Как правильно их использовать, жителей Петрозаводска скоро научат, рассказала мэр Инна Колыхматова.

- Опрос жителей показал, что узнать об этом механизме хотят многие. Поэтому – как и обещала – Школе ТОС быть!

– написала она.

Мероприятие пройдет в большом зале городской администрации 6 декабря в 17:00. Слушателей познакомят с лучшими практиками ТОС в Карелии и другого региона, расскажут, как их создавать, а также научат взаимодействовать с властями.

Записаться на Школу ТОС можно по телефону 71-33-05. Мэр заявила, что будет интересно. // фото: freepik.com