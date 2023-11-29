29 ноября 2023, 12:31
Жителей Петрозаводска научат улучшать свои дома и дворы
На днях в карельской столице стартует Школа ТОС
Территориальное общественное самоуправление позволяет людям благоустраивать многоквартирные дома и дворы, парки и скверы. Для этого нужно знать механизмы взаимодействия с местными властями. Как правильно их использовать, жителей Петрозаводска скоро научат, рассказала мэр Инна Колыхматова.
- Опрос жителей показал, что узнать об этом механизме хотят многие. Поэтому – как и обещала – Школе ТОС быть!
– написала она.
Мероприятие пройдет в большом зале городской администрации 6 декабря в 17:00. Слушателей познакомят с лучшими практиками ТОС в Карелии и другого региона, расскажут, как их создавать, а также научат взаимодействовать с властями.
Записаться на Школу ТОС можно по телефону 71-33-05. Мэр заявила, что будет интересно. // фото: freepik.com