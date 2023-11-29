Инвалиды в Карелии стали «существенным кадровым резервом»

28 ноября Центр занятости провел встречу работодателей Карелии и соискателей с инвалидностью. По словам заместителя начальника управления труда и занятости Юрия Борисова, в условиях, когда на предприятиях республики остро не хватает рабочей силы, инвалиды стали «существенным кадровым резервом».



В 2023 году в органы службы занятости Карелии обратился 681 гражданин с инвалидностью. А уровень трудоустройства вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 44,2%, как сообщили нам в пресс-службе центра занятости населения.

Выбор вакансий не очень велик в силу объективных причин, но все-таки он есть. А чтобы человек с инвалидностью мог быть более конкурентоспособен, центр занятости также предлагает возможности для переобучения. // Фото, видео: Юрий Крупянский.