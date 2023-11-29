Юрист назвал основания для жалоб на снег во дворе

Коммунальщики должны ликвидировать последствия снегопада не позднее четырех суток. Если они не сделали этого, надо жаловаться, заявил радио Sputnik юрист Константин Крохин.

Он подчеркнул, что тротуары, подходы к домам и социальным учреждениям должны быть очищены в течение четырех часов после окончания снегопада. Время отсчитывают с момента окончания осадков.

Пожаловаться на несвоевременную уборку можно в управляющую компанию, административные инспекции. Если это не поможет, следующим шагом будет обращение в прокуратуру.

Юрист сказал, что срок в четверо суток к сосулькам и наледи на крышах не относится - их надо убирать немедленно. Бывает, что это сложно, тогда проход в опасном месте должны запретить.

Ранее синоптики спрогнозировали очередной снегопад в Карелии. Он придет 1 декабря. // фото: freepik.com