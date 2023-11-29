29 ноября 2023, 11:00
Опубликован график выплат пенсий жителям Карелии в декабре
Деньги начнут перечислять 9 числа
Стало известно, когда жителям Карелии придут пенсии в декабре. Региональное отделение соцфонда представило график. Пенсионеры в Петрозаводске, которым выплаты были назначены до сентября 2015 года, деньги начнут приходить 9 числа, в районах – 12 декабря.
В декабре пособия семьям с детьми перечислят за ноябрь. Деньги поступят на счета по графику:
1 декабря:
-) единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам
-) пособие на первого ребенка до 3 лет
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям
-) пособие на детей от 8 до 17 лет
5 декабря: ежемесячная выплата из средств материнского капитала;
8 декабря: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. // фото «Петрозаводск говорит»