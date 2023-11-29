Подрядчик заверил петрозаводчан в круглосуточной уборке

В кондопожском ДРСУ заявили, что уборка в Петрозаводске ведется круглосуточно и во всех районах города. Работает как техника, так и дворники, а по ночам вывозят снег. свою публикацию в соцсети они сопроводили фотографиями за 21 ноября, когда Петрозаводске не столкнулся с очередным мощным снегопадом.

«Погрузчики и грейдера заняты расчисткой проезжей части и уборкой валов. Не оставляем без внимания работы по очистке тротуаров и остановок. Ежедневно в ночное время самосвалами осуществляется вывоз снега свыше 200 тонн», - говорится в паблике подрядной организации.





Между тем петрозаводчане пишут в соцсети о ненадлежащей уборке.

«Дороги чистят. Молодцы! А про тротуары позабыли? Или ходить надо по проезжей части?»

- пишут горожане в сообществе «Подслушано в Птз», прикладывая фотографии протоптанных тропинок.

«Первый же снегопад нового главы города не увенчался успехом. Утром как дороги и тротуары были в снегу, так и остались, ничего нового в принципе, этого и стоило ждать.

«Спасибо» отлично работаете, надеюсь, у вас у мэрии тоже ничего не почистили», - пишут горожане. // фото «Петрозаводск говорит»/ «Кондопожское ДРСУ»/ «Подслушано в Птз»