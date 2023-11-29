29 ноября 2023, 09:56
Водителям в Петрозаводске напомнили о запрете парковки на набережной
Останавливаться на Ла-Рошель нельзя, за это придется платить штраф
О запрете парковаться в одном из мест напомнили автомобилистам в Петрозаводске. Речь идет о набережной Ла-Рошель, сообщили в Госавтоинспекции.
На данном участке ранее установили соответствующие дорожные знаки и информационные таблички. Однако не все водители руководствуются правилами.
Автомобилистам напомнили, что игнорирование знака приведет к штрафу в сумме 1 500 рублей и эвакуации машины на штрафстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска