Водителям в Петрозаводске напомнили о запрете парковки на набережной

О запрете парковаться в одном из мест напомнили автомобилистам в Петрозаводске. Речь идет о набережной Ла-Рошель, сообщили в Госавтоинспекции.

На данном участке ранее установили соответствующие дорожные знаки и информационные таблички. Однако не все водители руководствуются правилами.

Автомобилистам напомнили, что игнорирование знака приведет к штрафу в сумме 1 500 рублей и эвакуации машины на штрафстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска