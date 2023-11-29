29 ноября 2023, 09:56
Общество

Водителям в Петрозаводске напомнили о запрете парковки на набережной

Останавливаться на Ла-Рошель нельзя, за это придется платить штраф

О запрете парковаться в одном из мест напомнили автомобилистам в Петрозаводске. Речь идет о набережной Ла-Рошель, сообщили в Госавтоинспекции.

На данном участке ранее установили соответствующие дорожные знаки и информационные таблички. Однако не все водители руководствуются правилами.

Автомобилистам напомнили, что игнорирование знака приведет к штрафу в сумме 1 500 рублей и эвакуации машины на штрафстоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
запрет парковки