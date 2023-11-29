В Петрозаводске состоялась ярмарка вакансий для инвалидов

Гражданам с инвалидностью очень нелегко самостоятельно найти работу. Им нужна поддержка, в том числе и от государства. Именно поэтому центр занятости населения регулярно проводит ярмарки вакансий для людей с инвалидностью.

По состоянию на 27 ноября 2023 года в органы службы занятости обратился 681 гражданин с инвалидностью. А уровень трудоустройства вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 44,2%, как сообщили нам в пресс-службе центра занятости населения.

Выбор вакансий не очень велик в силу объективных причин, но все-таки он есть. А чтобы человек с инвалидностью мог быть более конкурентоспособен, центр занятости также предлагает возможности для переобучения.

Подробности - в репортаже Юрия Крупянского. (Видео)