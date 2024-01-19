Жителей карельского поселка возмутило бездействие местной власти

Сугроб рос на протяжении всей зимы, пока не скрыл половину большой фотографии солдата СВО. Дворников в населенном пункте нет, территория принадлежит поселению, но глава не организовал уборку снега.

«Если у главы поселения нет средств, то может, он сам возьмет лопату и сделает доброе дело?»

— написала на свой страничке в соцсети «ВКонтакте» эссойльчанка Светлана Всеволодова.

На гневный пост откликнулись подписчики соцсети. Одни предлагали деньги для того, чтобы отвезти снег к сельсовету на машине и выгрузить содержимое на крыльцо. Другие предложили выйти на субботник:

«Ребята, давайте завтра выйдем и вычистим снег... Не власть делает нас сильными, а мы сами».

В итоге сугроб возле баннера убрали двое местных мужчин. Реакции главы эссойльского поселения на пост–призыв так и не последовало. //фото Светланы Всеволодовой