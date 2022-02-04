Жителей Карелии проконсультируют по вопросам маткапитала

Во вторник, 8 февраля, Отделение Пенсионного фонда по РК проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам маткапитала. Жителям Карелии расскажут о его индексации, возможностях беззаявительного оформления сертификата и о направлениях использования.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-59-14. Фото pixabay.com/Romi_Lado