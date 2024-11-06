Жителей Карелии призвали не откладывать вакцинацию против гриппа

С начала эпидсезона почти 155 тысяч жителей Карелии сделали прививку от гриппа. Об этом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По словам чиновника, прививочная кампания в Карелии продолжается. Медики работают, вакцина есть. Сейчас самое время сделать прививку, подчеркнул Охлопков.

Медики особенно ждут на вакцинацию пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, а также россиян, которые имеют много контактов по работе.

Глава Минздрава напомнил, что иммунитет от гриппа формируется не сразу, а через две недели после прививки. // Фото: unsplash.com / Mathurin Napoly Matnapo