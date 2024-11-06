С 2025 года студентки, ставшие мамами, получат региональную выплату

В проекте бюджета Республики Карелия на 2025 год предусмотрены средства на единовременную выплату студенткам до 25 лет за рождение ребенка. Об этом сообщила министр социальной защиты республики Ольга Соколова на координационном совещании, состоявшемся в карельском парламенте 5 ноября с участием председателей парламентских комитетов.

Студенткам вузов, колледжей и техникумов, которые родили детей в возрасте до 25 лет, будут производиться единовременные выплаты – на это в бюджете выделяется пять миллионов рублей в 2025 году.

Напомним, что единовременная выплата студенткам, родившим ребенка до 25 лет, введена в Карелии с 2025 года по инициативе Главы республики. Размер выплаты установлен в 100 тысяч рублей для студенток, обучающихся очно в вузах или профессиональных образовательных учреждениях на территории региона. Мера направлена на поддержку молодых матерей и стимулирование рождаемости.

Фото: Заксобрание РК