Жителей Карелии пригласили на бесплатный кинопоказ ко Дню Победы

Жителей Карелии пригласили на бесплатный кинопоказ документальной картины «Чтобы помнили» (12+) 9 мая, рассказали в региональтном министерстве культуры. Показ пройдет в День Победы в 15:00 в кинотеатре «Премьер» на улице Правды.

В съемках фильма Михаила Комлева участвовали более 40 ветеранов, участников Великой Отечественной.

Лента создавалась на протяжении трех лет. Рассказы ветеранов поражали, захватывали и показывали все ужасы, через которые прошли герои.

Фильм «Чтобы помнили» покажут бесплатно по всей стране. Акция стартует 5 мая.

Программу мероприятий Дня Победы можно посмотреть здесь. (фото Минкультуры РК)