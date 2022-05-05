05 мая 2022, 09:13
Жителей Карелии пригласили на бесплатный кинопоказ ко Дню Победы
Документальную ленту «Чтобы помнили» (12+) покажут 9 мая в кинозале «Премьер»
Жителей Карелии пригласили на бесплатный кинопоказ документальной картины «Чтобы помнили» (12+) 9 мая, рассказали в региональтном министерстве культуры. Показ пройдет в День Победы в 15:00 в кинотеатре «Премьер» на улице Правды.
В съемках фильма Михаила Комлева участвовали более 40 ветеранов, участников Великой Отечественной.
Лента создавалась на протяжении трех лет. Рассказы ветеранов поражали, захватывали и показывали все ужасы, через которые прошли герои.
Фильм «Чтобы помнили» покажут бесплатно по всей стране. Акция стартует 5 мая.
Программу мероприятий Дня Победы можно посмотреть здесь. (фото Минкультуры РК)