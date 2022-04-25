День Победы в Петрозаводске будут праздновать только в центре города

Празднование Дня Победы в Петрозаводске начнется в 9:45. Как сообщили в мэрии карельской столицы, в это время на площади Кирова на экранах начнется прямая трансляция парада на Красной площади. В это же время пройдут торжественные церемонии возле мемориальных комплексов — Аллеи памяти и славы, могилы Неизвестного солдата с Вечным огнем.

В 10:45 на площади Кирова пройдет церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В 11:00 по площади торжественно пройдут войска петрозаводского гарнизона, пограничного управления, МЧС, Службы судебных приставов, ФСИН, военной кафедры ПетрГУ, а также курсанты речного училища, кадеты и юнармейцы.

После этого там же свои умения покажут воспитанники спортивных школ, а на главной сцене выступят «Кантеле» и творческие коллективы Петровского дворца.

В 13:30 после двухлетнего перерыва состоится шествие бессмертный полк. Сбор назначен на 13:00 на площади Ленина. Горожан предупреждают, что вход будет осуществляться через металлорамки, и приходить лучше заранее. Попасть на площадь можно будет через улицу Энгельса, улицу Гоголя, Губернаторский парк проспект Карла Маркса. Предполагают, что в шествии примут участие порядка 20 тысяч человек.

После прохождения «Бессмертного полка» примерно в 14:30 будет дан старт массовой легкоатлетической эстафете, в которой планируется участие около 700 человек.

Концертная программа продолжится в 16:30. На площади Кирова выступят победители и участники патриотического фестиваля «Салют победе». А лучшие солисты города, артисты театра и музыканты выйдут на сцену в 20:30.

Наконец, в 22:00 состоится пятиминутный фейерверк.

Праздничные мероприятия пройдут и в других точках. В сквере возле Театра кукол выставят экспонаты времен ВОВ, выступят бардовские коллективы, чтецы, коллективы общественных организаций. В створе улицы Куйбышева можно будет послушать духовой оркестр и оркестр барабанщиков. А в створе улицы Дзержинского выступит джазовый квинтет, баянисты, пройдет показ моды. Все эти мероприятия состоятся с 14:30 до 16:30.

В мэрии отметили, что в этом году по требованиям безопасности празднование Дня Победы состоится только в центре города. Для этого определена специальная территория: мемориальные комплексы, проспект Карла Маркса, площадь Кирова и Зарецкий парк в пойме Лососинки. Эту зону сейчас активно приводят в порядок. Праздничные мероприятия приведут к изменению схем движения транспорта; детали будут известны позднее, но уже сейчас известно, что проспект Карла Маркса по традиции станет пешеходной зоной. // Фото: Naturell/ pixabay.com