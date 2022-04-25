Сто нарушений нашли в работе управляющих компаний Петрозаводска

На минувшей неделе сотрудники «Службы заказчика» проверили, как содержат более 365 многоквартирных домов в Петрозаводске. В итоге выявили ровно 100 нарушений, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выяснилось, что жилищные организации не убирают должным образом пыль, мусор и снег на газонах и во дворах. Подобных нарушений нашли 70.

Остальные проблемы касаются нарушения содержания систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры.

Представителям управляющих компаний направили уведомления с требованием устранить нарушения. Иначе сведения передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. // Фото: администрация Петрозаводска