Жителей Карелии приглашают принять участие в фестивале «Марьяне»

4 ноября в России отмечают День народного единства. В этот день во всех районах Карелии под слоганом «Народов много – Родина одна!» пройдут разнообразные праздничные гуляния. Жители и гости столицы республики смогут принять участие в фестивале «Марьяне». Официальная часть программы в Петрозаводске начнется в 12 часов на площади Кирова. Ее откроют творческие коллективы и солисты, со сцены прозвучат песни о России, участников праздника объединит традиционный карельский танец-хоровод крууга.

В продолжение фестиваля гостей ждут различные мастер-классы и акции с розыгрышем призов, интерактивная программа со сказочными героями. Организаторы праздника назовут имена победителей в конкурсе по изготовлению зонтов для Марьяне. Каждый сможет попробовать себя в роли художника и раскрасить автомобили в осенней тематике – их предоставит автошкола «Престиж». Карельские мастера резки по дереву продемонстрируют свои умения в создании деревянных скульптур на время, а все желающие смогут сделать памятные фотоснимки в специальной фотозоне в шатре-резиденции хозяйки праздника Марьяне. Для юных участников фестиваля откроют детские аттракционы.

Гостям праздничного гуляния не даст замерзнуть особенный напиток – горячий карельский взвар, который будут готовить в большом котле.

Частичку праздника можно забрать с собой – все понравившиеся товары на ярмарке декоративно-прикладного искусства выставят на продажу.

Завершит гуляния карельская группа «Мука». Музыканты представят вниманию слушателей традиционные карельские песни в современной обработке.

Ко Дню народного единства в Карелии проведут и иные мероприятия. Ими станут Международная акция «Большой этнографический диктант», «Ночь искусств», просветительский марафон «Знание.Первые» и Всероссийская хоровая акция.

Также в этот день в Москве на ВДНХ состоится открытие международной выставки-форума «Россия». Гостям экспозиции Карелии расскажут об уникальности природы и туристических маршрутах нашего региона, культурных, промышленных и социальных достижениях республики.