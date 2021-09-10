Жителей Карелии приглашают на работу в ГИБДД

В Петрозаводске и ряде районов Карелии есть работа в ГИБДД. О вакансиях сообщили в Госавтоинспекции республики. На службу приглашают мужчин после армии, годных по состоянию здоровья и по морально-психологическим качествам. В ведомстве добавили, что также есть должности для действующих сотрудников ОВД.

Вакансии инспекторов, начальников открыты в Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском, Прионежском, Сортавальском, Суоярвском, Пряжинском районах и столице республики.

Требования к кандидатам можно, как и другие вопросы можно уточнить в отделе кадров на Ленинградской по телефонам: 715-882, 715-809. (фото источника)