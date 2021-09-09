Киркоров купил квартиру за миллиард рублей на одном этаже с Пугачевой

У Филиппа Киркорова появилась еще одна дорогая квартира. Элитное жилье певец купил за миллиард рублей, пишет «Комсомольская правда».

Шикарные апартаменты раньше принадлежали экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву. Они находятся в доме, расположенном в Филипповском переулке Москвы.

Квартира в этом же доме, на том же этаже, есть у бывшей жены Филиппа Аллы Пугачевой. Так что экс-супруги стали соседями. Правда, у Примадонны более скромная жилплощадь – всего 260 квадратных метров.

Апартаменты Киркорова двухуровневые, их площадь равна 537 квадратным метрам.

В окружении певца говорят, что жилье он купил для сына Мартина и дочери Аллы-Виктории. Сейчас в апартаментах идет ремонт, но часть вещей певца уже перевезли. // Фото: fkirkorov/Instagram