Взятку в 40 миллионов рублей потребовал полицейский в Краснодаре

Заместителю начальника информационного центра управления МВД по Краснодарскому краю предъявили обвинение в том, что он стал посредником во взяточничестве в особо крупном размере. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что полицейского заключили под стражу.

Он рассказал родственнице проходящих по делу о незаконном обороте сильнодействующих средств, что действия фигурантов хотят квалифицировать по более тяжкой статье.

Но это можно предотвратить, если женщина заплатит 40 миллионов рублей. Деньги посредник обещал передать должностным лицам МВД.

Родственница обвиняемых согласилась и отдала семь миллионов рублей. Но потом сообщила о взятке в региональное управление Следственного комитета.

Затем она передала посреднику еще три миллиона, после получения которых его и взяли правоохранители. // Фото: ud.kmvcity.ru