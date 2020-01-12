Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных дорожных условиях

ГИБДД Карелии опубликовала напоминание для водителей: автомобилистов предупредили о возможных сложностях на дорогах республики.

«Сегодня день обещает быть снежным, а температура плюсовой, что может неблагоприятно повлиять на дорожные условия. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге»,

- сообщается в группе Госавтоинспекции.

Напомним, вчера в карельском МЧС подтвердили скорое ухудшение погодных условий. В ведомстве опубликовали два предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Ранее стало известно, что совсем скоро территория республики окажется под влиянием очередного циклона. «Элиса» с Атлантического океана принесет в Карелию осадки, сильный ветер и слякоть. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже сегодня.