Прогноз погоды на воскресенье, 12 января

Сегодня, 12 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, мокрый снег, слабая метель, днем мокрый снег, дождь. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит от +1 до +3, ночью - от -1 до -3. Будет юго-западный порывистый сильный ветер.

В целом по Карелии будет облачно. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метель, утром и днем на севере небольшие, по южным и центральным районам умеренные, местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит от -1 до -6 ночью и 0 до +5 днем.

Напомним, в карельском МЧС подтвердили скорое ухудшение погодных условий. В ведомстве опубликовали два предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Ранее стало известно, что совсем скоро территория республики окажется под влиянием очередного циклона. «Элиса» с Атлантического океана принесет в Карелию осадки, сильный ветер и слякоть. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже сегодня.