Непогода надвигается на Карелию

Совсем скоро территория республики окажется под влиянием очередного циклона. «Элиса» с Атлантического океана принесет в Карелию осадки, сильный ветер и слякоть. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже завтра.

«12 января очередной циклон с Атлантического океана принесет потепление, дожди с мокрым снегом и сильный ветер на всю территорию республики. Температура воздуха до стандартных +1...+3 градусов, в Приладожье до +5. Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя на юге и в виде мокрого снега на севере. Усилится юго-западный ветер до 6-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление рухнет до аномально низкого»,

- сообщается в группе «Погода в Петрозаводске и Карелии».

По информации ресурса, непогода покинет территорию Карелии циклон уже 13 января, температура уйдет в минус. Впрочем, на юге республики снежного покрова по-прежнему не будет.

Напомним, непривычно теплая зима внесла свои коррективы и в традиционные крещенские купания в столице Карелии. В этом году горожане и гости Петрозаводска будут погружаться не в специально вырубленную полынью в акватории Онежского озера, а в наземную купель.