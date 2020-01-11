11 января 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 11 января
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 11 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -1-3.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха -1-6.
В Костомукше -3-5, пасмурно, небольшой снег.
В Сегеже -3-4, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале -1-4, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.