В ночь на субботу в Карелии похолодает до -13

Завтра, 11 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-6, днем -1-3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, местами до -13, днем -1-6.

В Костомукше -3-5, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -3-4, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-4, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

Подробнее о погоде в Карелии в выходные дни и в начале следующей недели читайте в нашем материале.