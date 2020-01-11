МЧС опубликовало штормовое предупреждение

В карельском МЧС подтвердили скорое ухудшение погодных условий. В ведомстве опубликовали два предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

«С середины ночи 12.01.2020 г. с сохранением утром и днем 12.01.2020 г. по южным и центральным районам Карелии ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с»,

- сообщили сотрудники министерства.

Кроме того, утром и днем 12.01.2020 г. по южным и центральным районам Карелии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП»,

- подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что совсем скоро территория республики окажется под влиянием очередного циклона. «Элиса» с Атлантического океана принесет в Карелию осадки, сильный ветер и слякоть. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже завтра.