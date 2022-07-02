Житель Сегежского района пять лет проведет в колонии за разбой

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в разбойном нападение с незаконным проникновением в жилье.

Происшествие произошло в декабре прошлого года. Подсудимый, находясь в пьяном виде, требовал у соседки взаймы 500 рублей. Когда получил отказ, незаконно проник в квартиру потерпевшей, где, угрожая ножом, потребовал деньги в обмен на жизнь. Не достигнув желаемого результата, злоумышленник избил женщину – нанес множество ударов по голове и телу. После чего обыскал квартиру, но желаемого так и не нашел.

«Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также в полном объеме удовлетворил иск прокурора в защиту интересов потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в сумме 200 тысяч рублей»,

- сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. Фото: pxhere.