За неделю 443 раза росгвардейцы выезжали по тревожному сигналу

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю совершили 443 выезда по сигналам тревоги, поступивших с охраняемых объектов и квартир жителей Карелии. В восьми случаях были пресечены попытки хищения имущества организаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования задержали 10 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержан - одного»,

- рассказали в управлении Росгвардии.

Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Фото:

10.rosguard.gov.ru.