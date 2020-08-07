Житель Пудожского района лишился свободы за два грабежа

Пудожским районным судом грабителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и пять месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает карельская прокуратура.

Установлено, что в вечером 29 апреля 2020 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, желая приобрети спиртные напитки, нанес потерпевшему один удар в область плеча, после чего выхватил у него барсетку с документами и деньгами и скрылся с места происшествия, распорядившись похищенными средствами в сумме 400 рублей по своему усмотрению.

28 мая 2020 года подсудимый пришел в один из магазинов города Пудожа, где с прилавка взял бутылку водки, которую, несмотря на препятствия продавцом, вынес из магазина, причинив своими действиями магазину ущерб в размере 276 рублей.

В ходе расследования подсудимый возместил причиненный ущерб по обоим преступлениям. Однако преступления рассматриваются как рецидив, поскольку ранее он был осужден за тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков к реальному лишению свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.