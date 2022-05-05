Житель Прионежья соблазнился оставленным телефоном

В отдел полиции по Прионежскому району обратился 42-летний сельчанин – после застолья у приятеля он не смог найти свой телефон. Помогли правоохранители. Теперь собутыльнику потерпевшего грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 27-летний ранее судимый местный житель, который принимал участие в распитии спиртного. Он уже дал признательные показания, рассказав, как один из участников застолья отправился домой, оставив смартфон. Вместо того, чтобы вернуть его владельцу, он забрал его себе и в дальнейшем сбыл, а полученные деньги пропил. Причиненный ущерб, составил 10300 рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», по которой злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается. Фото: pixabay.