Автомобиль «Сузуки» вылетел в кювет, уходя от лобового столкновения

Автомобиль «Сузуки» разбился на федеральной трассе «Сортавала» в Пряжинском районе. В результате ДТП пострадали – 24-летний водитель и 19-летняя пассажирка. Дорожный инцидент произошел вечером 4 мая. Авария произошла, когда водитель уходил от лобового столкновения с внедорожником.

«По предварительным данным, в 19:15 водитель автомобиля «Сузуки», избегая лобового столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет», - прокомментировали в Госавтоинспекции Карелии.

Второй водитель с места аварии уехал, не оказал помощь пострадавшим и не позвонил в ГИБДД. Предпложительно, вторым автомобилем оказался – «Нива Шевроле» темно-синего цвета.

Дорожные полицейские устанавливают личность этого водителя. Обстоятельства аварии устанавливаются. (фото ГИБДД РК)