Житель Прионежья пригласил в гости друзей и был обворован

В полицию Прионежского района обратился 53-летний местный житель. Он рассказал, что после застолья с друзьями из его дома пропали мобильный телефон и 800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Под подозрение попал 29-летний приятель потерпевшего. Выяснилось, что он дождался, пока остальные участники застолья уснут, украл гаджет и деньги и уехал в Петрозаводск. Там он продал телефон, а деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/berryvaring