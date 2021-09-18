Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к краже товара из магазина. Личность подозреваемой пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает об этой женщине, просят звонить по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.