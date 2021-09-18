18 сентября 2021, 13:35
Происшествия

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину

Подозреваемая в краже горожанка попала на видео

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к краже товара из магазина. Личность подозреваемой пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает об этой женщине, просят звонить по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.

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