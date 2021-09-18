Петрозаводчанину при увольнении не выплатили крупную сумму

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, руководство одной из организаций при увольнении работника не выплатило ему причитающиеся деньги. Общий долг превысил 134 тысячи рублей. При этом средства у фирмы были.

Сейчас правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фото pixabay.com/Evgeny