18 сентября 2021, 12:38
Происшествия

Петрозаводчанину при увольнении не выплатили крупную сумму

В столице Карелии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, руководство одной из организаций при увольнении работника не выплатило ему причитающиеся деньги. Общий долг превысил 134 тысячи рублей. При этом средства у фирмы были.

Сейчас правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фото pixabay.com/Evgeny

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